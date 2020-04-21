2020-04-21T10:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 21 апреля 2020 года: больных уже больше ста

За сутки количество зараженных коронавирусом в Челябинске выросло на 10 человек
Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти.Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Обновлена статистика по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске. По данным на утро 21 апреля, в области подтвердилось еще 10 случаев COVID-19. Всего заболевших теперь 107. Из них 68 человек госпитализированы, 38 выздоровели и выписаны из больниц. Среди вновь выздоровевших — жители Снежинска, которые отдыхали в Доминикане.

Напомним, накануне стало известно, что один заболевший скончался, это 66-летний мужчина. Долгое время он лечился от рака. На днях его выписали из московской клиники как паллиативного больного. Самолетом тяжелого пациента доставили в горбольницу Челябинска, где через несколько дней он умер. Его смерть медики все же связывают не с коронавирусом, а с онкологией.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 апреля 2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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