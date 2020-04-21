Коронавирус в Челябинске, последние новости на 21 апреля 2020 года: первая смерть и штрафы на детской площадке

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области приблизилось к сотне человек. Накануне, 20 апреля, статистику пополнили 14 новых случаев. Из них в Челябинске — только один. Всего в регионе по информации на 6 часов утра 21 апреля — 97 заболевших. Более трети из них уже выздоровели.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Печальная новость — первый смертельный случай среди пациентов с коронавирусом в Челябинске. 66-летний мужчина долгое время лечился от рака в столице и был выписан как паллиативный больной. Его доставили самолетом в Челябинск в тяжелом состоянии 15 апреля. В аэропорту взяли анализ, который оказался положительным. Мужчина умер в больнице через несколько дней после прилета. Его смерть все же связывают не с коронавирусом, а с онкологией. В силу ослабленного иммунитета мужчина оказался беззащитен перед COVID-19.

Коронавирус в Челябинске: первый умерший и новые заболевшие 00:00 00:00

В Магнитогорске из-за коронавируса закрыли на карантин школу-интернат. Сразу у двух сотрудниц оказался положительный анализ на COVID-19. У обучающихся — отрицательные.

В Челябинской области власти признали дефицит масок в аптеках.

— Самое важное — обеспечить средствами защиты наших медиков, — сказал губернатор Алексей Текслер. — У нас создан полуторамесячный запас индивидуальных средств защиты. Дефицит в аптеках мы будем восполнять по мере того, как по линии министерства промышленности РФ будем получать заказанный объем поставок. С этим проблема существует по всей стране.

Тем временем в Челябинске волонтеры начали шить маски для пожилых людей. Они изготовили уже более 500 штук. Средства защиты они раздают всем, кто в них нуждается.

Из-за коронавируса в Челябинске врачей и соцработников поселят в гостиницах.

— Мы видим, как в других городах врачей изолируют, чтобы они не общались с родными. Мы такую же работу с гостиницами, которые находятся недалеко от медучреждений, провели. Гостиницы готовы. У них загрузка 1-3%. И не только медиков это касается. Режим карантина будет постепенно вводиться для социальных учреждений, — сказал Алексей Текслер.

Жительница Челябинска, вернувшаяся из Таиланда, попала в обсерватор 00:00 00:00

Прирост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области выходит на среднероссийский уровень. Динамика серьезная, и специалисты прогнозируют ее сохранение.

Новые случаи дают «семейные» очаги (около 50% диагнозов). Провоцирует распространение контакт с прибывшими из других регионов. При этом индекс самоизоляции в миллионном городе — один из самых низких среди мегаполисов. Сервис Яндекса демонстрирует 1,8 баллов из пяти возможных.

— Ужесточение мер режима возможно. Готова система выдачи и проверки пропусков. В случае необходимости она будет введена. Мы ищем баланс между предупреждением распространения инфекции, качеством жизни людей и поддержкой экономики, — сказал Текслер.

Если люди не понимают слов, приходится наказывать их рублем. Жительница Челябинска пожаловалась в соцсети, что ее наказали за прогулку с ребенком в песочнице.

Напомним, созданы 16 передвижных пунктов полиции, пешие патрули для обхода улиц, дворов и парков. Ежедневно по статье 20.6.1 КОАП («Нарушение режима повышенной готовности» оформляется более 100 протоколов. Размер штрафов пока невелик — 1 тыс. руб.

Не удастся пройти по улице и в рамках ежегодной акция «Бессмертный полк». В этот раз из-за коронавируса в Челябинской области она пройдет в режиме онлайн. Как принять участие читайте ЗДЕСЬ.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 21 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый умерший от коронавируса в Челябинске: неизлечимый больной вернулся из Москвы

Что известно о первом умершем от коронавируса в Челябинске (эксклюзив КП)

В Челябинской области возобновят раздачу пакетированного молока школьникам

Коробки были закуплены давно, но власти приостановили программу из-за коронавируса (читать далее)