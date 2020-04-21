Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 21 апреля 2020 года: на карантин закрыли школу-интернат, число заболевших резко растет

Ситуация с коронавирусом в Магнитогорске продолжительное время была относительно спокойной: количество заболевших держалось на отметке пять челочек. Но за прошедшие выходные эта цифра выросла в три раза. По информации на 6 часов утра 21 апреля в нашем городе — 15 зараженных COVID-19. Всего в Челябинской области — 97.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Из-за коронавируса в Магнитогорске закрыли на карантин школу-интернат для детей с особенностями развития. COVID-19 подтвердили у двух сотрудниц.

— У всех обучающихся также были взяты анализы на коронавирус. Все они отрицательные. На данный момент учреждение закрыто на обязательную 14-дневную самоизоляцию, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Говорят, что девушек заразили не в интернате, так как после введения режима изоляции они работали удаленно. Где они могли подхватить инфекцию, неизвестно.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 21 апреля 2020 года.

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— Прирост заболеваемости в Челябинской области выходит на среднероссийский уровень. Динамика серьезная, и мы прогнозируем ее сохранение, — сказал губернатор Алексей Текслер. — Ужесточение мер режима возможно. Готова система выдачи и проверки пропусков. В случае необходимости она будет введена. Мы ищем баланс между предупреждением распространения инфекции, качеством жизни людей и поддержкой экономики.

Нельзя обойти стороной печальную новость — первый смертельный случай среди пациентов с коронавирусом в Челябинске. 66-летний мужчина долгое время лечился от рака в столице и был выписан как паллиативный больной. Его доставили самолетом в Челябинск в тяжелом состоянии 15 апреля. Тест, сделанный в аэропорту, показал положительный результат. Мужчина умер через несколько дней. Но его смерть связывают все же не с коронавирусом, а с онкологией.

Коронавирус в Челябинске: первый умерший и новые заболевшие 00:00 00:00

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 21 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

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