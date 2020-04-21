Ирина Гехт о коронавирусе в Златоусте: «Это недоработка медиков»

21 Апр 2020 2020-04-21T10:12:24+03:00

Заболели фельдшер скорой и медсестра из реанимации Фото: Валентина ВАГАНОВА

У больных есть онкология

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Среди пяти новых случаев заболевания COVID-19 в Златоусте двое — медики. Они заразились от заболевших пневмонией. Об этом заявила первый замгубернатора Ирина Гехт, отвечая на вопрос о коронавирусе в Златоусте.

— У нас два контакта по двум выявленным случаем пневмонии. Это двое окнобольных. Больные не пересекались, — прокомментировала Ирина Гехт.

В качестве причины она назвала «недоработки»

— Не будут других слов применять. Это недоработка фельдшера скорой и реанимационной медсестры, несоблюдение мер безопасности. Даже перевозя пневмонийного больного, врачи должны соблюдать все меры предосторожности, — добавила она.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU