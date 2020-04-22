В Челябинской области выросло количество врачей, заболевших коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T10:24:24+03:00

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В Златоусте накануне, 21 апреля, фельдшера и медсестру госпитализировали с коронавирусом. Они заразились от двух онкобольных пациентов с COVID-19, которые между собой не пересекались. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Очага мы пока здесь не наблюдаем. Мы расцениваем эту ситуацию все-таки как некие недоработки. Безусловно, перевозя даже пневмонийного больного, врачи должны соблюдать все меры предосторожности, — сообщила первый вице-губернатор.

Однако в числе заболевших в городе еще четыре медика.

— В Златоусте на госпитализации восемь пациентов (по данным на вечер 21 апреля —прим.авт.). Из них шесть — это медработники. Два человека, о которых говорила Ирина Альфредовна, были добавлены вчера. Еще четыре случая были зафиксированы до этого, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе областного минздрава. Как заразились эти четверо в ведомстве не уточнили.

По информации на утро 22 апреля в Златоусте девять случаев COVID-19, один человек выписан, один умер — женщина с онкологией. СМИ также сообщают, что на днях в больницу с пневмонией попал бывший главврач горбольницы Златоуста Андрей Карпов, уволенный на прошлой неделе. К врачу накопилось множество претензий, в том числе, что в городе не смогли подготовить госпитальную базу для больных с легочной инфекцией. Официально эта информация не подтверждается.

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ИСТОЧНИК KP.RU