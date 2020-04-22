Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 22 апреля 2020 года: в городе вспыхнул новый очаг инфекции

В Магнитогорске — новый домашний очаг коронавирнусной инфекции. Это семья из Таджикистана, давно живущая в Магнитогорске. Заразились семь человек: родственники и соседи, которые общались с этой семьей.

Лев Владов о нарушениях самоизоляции и новых заборах возле ЮУрГУ 00:00 00:00

Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса в Магнитогорске, подъезды и придомовую территорию продезинфицировали. Сейчас в городе подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницах лежат 18 человек (на одного больше, чем в областном центре). Четверо выздоровели.

Всего в Челябинской области — 107 заболевших. 68 лечатся, 38 выздоровели. Один пациент умер.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Напомним, две недели назад вспыхнул очаг коронавирнуса в Магнитогорске в доме по адресу ул. Жукова, 3. От пневмонии в больнице скончался глава армянской семьи. А шесть его родственников попали в инфекционные отделения с пневмонией и коронавирусом (подтвердились два случая заражения). На 14-дневный карантин тогда закрыли целый подъезд. Все соседи сдали анализы. В итоге коронавирус нашли у еще двоих человек.

Сейчас семья погибшего собирается подать в суд на медиков. По мнению родственников, врачи поздно сделали анализы и несвоевременно оказали помощь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 22 апреля 2020 года.

Дочь умершего от пневмонии умоляла врачей проверить его на коронавирус. Эксклюзив КП-Челябинск 00:00 00:00

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 22 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети умершего от пневмонии магнитогорца хотят засудить врачей за возникновение вспышки коронавируса

Опасное заболевание нашли у четырех человек, на карантин пришлось закрыть весь подъезд (подробности)

Трансляции из вольеров и разминки для похудения: как живет зоопарк Челябинска на карантине

Во время изоляции у сурикатов появились детеныши, а коммуникабельный альпака Еремей требует посетителей (читать далее)