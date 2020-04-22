2020-04-21T22:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 22 апреля 2020 года: в городе вспыхнул новый очаг инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 22 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 22 апреля 2020 года: в городе вспыхнул новый очаг инфекцииКоронавирус в Магнитогорске, последние новости на 22 апреля 2020 года: в городе вспыхнул новый очаг инфекцииФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

В Магнитогорскеновый домашний очаг коронавирнусной инфекции. Это семья из Таджикистана, давно живущая в Магнитогорске. Заразились семь человек: родственники и соседи, которые общались с этой семьей.

Лев Владов о нарушениях самоизоляции и новых заборах возле ЮУрГУ

00:00
00:00

Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса в Магнитогорске, подъезды и придомовую территорию продезинфицировали. Сейчас в городе подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницах лежат 18 человек (на одного больше, чем в областном центре). Четверо выздоровели.

Всего в Челябинской области — 107 заболевших. 68 лечатся, 38 выздоровели. Один пациент умер.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Напомним, две недели назад вспыхнул очаг коронавирнуса в Магнитогорске в доме по адресу ул. Жукова, 3. От пневмонии в больнице скончался глава армянской семьи. А шесть его родственников попали в инфекционные отделения с пневмонией и коронавирусом (подтвердились два случая заражения). На 14-дневный карантин тогда закрыли целый подъезд. Все соседи сдали анализы. В итоге коронавирус нашли у еще двоих человек.

Сейчас семья погибшего собирается подать в суд на медиков. По мнению родственников, врачи поздно сделали анализы и несвоевременно оказали помощь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 22 апреля 2020 года.

Дочь умершего от пневмонии умоляла врачей проверить его на коронавирус. Эксклюзив КП-Челябинск

00:00
00:00

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 22 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети умершего от пневмонии магнитогорца хотят засудить врачей за возникновение вспышки коронавируса

Опасное заболевание нашли у четырех человек, на карантин пришлось закрыть весь подъезд (подробности)

Трансляции из вольеров и разминки для похудения: как живет зоопарк Челябинска на карантине

Во время изоляции у сурикатов появились детеныши, а коммуникабельный альпака Еремей требует посетителей (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых на Урале
Контракт на $700 тыcяч: бывший вратарь «Трактора» перешел в самый титулованный клуб НХЛ
Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации
Челябинцев, застрявших в Турции, доставили на родину
Эксперты: на Южном Урале мягкий карантинный режим
У прокуратуры Челябинской области возникли вопросы к автомобилям скорой помощи
Новые случаи заражения коронавирусом в Кургане на 21 апреля 2020: первый заболевший медработник
Победа дольщиков: в Челябинске достроили один из жилых недостроев
Коронавирус против культуры: в Челябинской области досрочно завершили театральный сезон
Снова Челябинск-40: южноуралец представил Озерск как город из компьютерной игры
«Дотянули до 35-й недели»: медики из Челябинска перелили кровь малышу в утробе матери
Как в Челябинске начислят выплаты врачам за работу в пандемию COVID-19
В Челябинскую область идут дожди, грозы и сильный ветер
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 21 апреля 2020: Челябинск свалился на последнее место
Что будут делать с умершими от коронавируса в Челябинске
В Челябинске хаски-центр бесплатно раздает собак в добрые руки
Девушка из Челябинска стала лучшим знатоком игры «Что? Где? Когда?»
Учителям запретили ставить школьникам двойки во время дистанционного обучения в Челябинской области
У МегаФона появились новые решения для удаленной работы
Смог окутал несколько городов Челябинской области
Девятеро смелых. В Челябинске стартовал досрочный стап сдачи ОГЭ
«Ковалев — человек прямой»: боксер из Челябинска назвал коронавирус «замутой верхов»