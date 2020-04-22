Блогер из Сочи застряла в Челябинске из-за отмененного рейса, а потом оказалась на двухнедельном карантине

22 Апр 2020 2020-04-22T17:01:41+03:00

Пассажирам предложили билеты только через Москву, где больше всего зараженных

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Блогер из Сочи Елизавета Смирнова застряла в Челябинске на две недели из-за отмененного перелета.

— Мы должны были прилететь на дня три, быстро сделать основные дела и улететь домой. Но билетов обратно на ближайшие дни не было, плюс перенесли рейс на неделю. Итого мы были в Челябинске две недели, — написала девушка в своем Instagram. — Когда нам перенесли рейс, я просто половину ночи проревела.

Перелет был через Москву. До столицы летел полный самолет, а вот в Сочи салон был почти пустой — всего 15 пассажиров. По прилету оказалось, что власти Краснодарского края отправляют всех прибывших из Москвы на 14-дневный карантин — как это делают и в Челябинской области. И это несмотря на то, что дальше аэропорта пассажиры не выходили.

— Тех, у кого есть регистрация или недвижимость в Сочи, отправили на двухнедельный карантин домой. У кого этого добра нет — доставляют в обсерватор на две недели. Девушку перед нами не выпустили из аэропорта. У нас записали все данные, дали предписания и отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU