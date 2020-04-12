Заподозрили коронавирус: в Челябинске ищут пассажиров рейса из Москвы

12 Апр 2020 2020-04-12T11:32:37+03:00

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Пассажирам рейса «Аэрофлота» Москва — Челябинск придется проверить здоровье после того, как у их попутчицы заподозрили опасный диагноз.

— Больная коронавирусом женщина прилетела 30 марта рейсом № 1422. На днях авиакомпания отправила большой список пассажиров, которые летели с ней, — сообщил КП-Челябинск собственный источник в авиационных структурах.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уточнила, что диагноз пассажирки пока не подтвержден.

— Ждем информацию от «Вектора». Как и положено, ищем попутчиков и отрабатываем контакты, — прокомментировала Ирина Гехт.

Отметим, что инкубационный период COVID-19 длится 14 дней. Мы подготовили репортаж, как в челябинском аэропорту тестируют пассажиров. Но пока помещать под карантин всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга не планируется.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU