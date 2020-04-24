Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области на 24 апреля 2020 года увеличилось на 72 за сутки

24 Апр 2020 2020-04-24T10:08:13+03:00

Губернатор озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области

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К пятнице, 24 апреля, количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области достигло 245. За сутки статистику пополнили 72 случая.

Их них в Златоусте 28 случаев. Причины выясняет Роспотребнадзор. Произошли занос инфекции в круглосуточный стационар и врачебные промахи, озвучил губернатор.

— Вирус не прощает ошибок, — подчеркнул Алексей Текслер. — Режим самоизоляции могут продлить в начале недели: ситуация склонна к ухудшению.

Остальные — пневмония, ОРВИ, прибывшие из Москвы. Шесть новых случаев в ОВД «Южный» в Миассе.

Не исключено, что в муниципалитетах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой режим будет жестче. Например, Златоуст могут закрыть или ввести карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU