Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области на 24 апреля 2020 года увеличилось на 72 за сутки
К пятнице, 24 апреля, количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области достигло 245. За сутки статистику пополнили 72 случая.
Их них в Златоусте 28 случаев. Причины выясняет Роспотребнадзор. Произошли занос инфекции в круглосуточный стационар и врачебные промахи, озвучил губернатор.
— Вирус не прощает ошибок, — подчеркнул Алексей Текслер. — Режим самоизоляции могут продлить в начале недели: ситуация склонна к ухудшению.
Остальные — пневмония, ОРВИ, прибывшие из Москвы. Шесть новых случаев в ОВД «Южный» в Миассе.
Не исключено, что в муниципалитетах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой режим будет жестче. Например, Златоуст могут закрыть или ввести карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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