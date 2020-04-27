2020-04-27T14:11:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Челябинске: могут ли ввести в период коронавируса

Введут ли масочный режим в Челябинске по примеру Екатеринбурга
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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С 1 мая в Свердловской области обязательно ношение масокС 1 мая в Свердловской области обязательно ношение масокФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Губернатор Алексей Текслер не исключает возможности введения масочного режима в Челябинске в период коронавируса по примеру соседнего Екатеринбурга.

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— Мы рассматриваем обязательное введение масочного режима в закрытых помещениях — в магазинах, в организациях, в общественном транспорте, — сообщил глава региона.

Он также отметил: принято решение о возможности продажи не только гигиенических, но текстильных масок в аптеках. Маски уже есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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