Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 28 апреля 2020 года: плюс 19 заболевших
За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось на 19 человек. Среди новых подтверждений — два человека из Златоуста, который стал очагом заражения.
Всего, по данным на утро 28 апреля, в регионе 432 заболевших. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Последние новости по коронавирусу на утро 28 апреля
В больнице сейчас находятся 376 человек. 49 выздоровели, троих перевели в медицинские учреждения по месту прописки.
Скончались четверо: два пациента из Златоуста, один из Челябинска и один из Магнитогорска. У первых трех была онкология, а COVID-19 стал сопутствующим диагнозом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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