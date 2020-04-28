2020-04-28T09:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 28 апреля 2020 года: плюс 19 заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти
Валентина ВАГАНОВА
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По данным на 28 апреля в Челябинской области зарегистрировано 432 случая COVID-19.По данным на 28 апреля в Челябинской области зарегистрировано 432 случая COVID-19.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось на 19 человек. Среди новых подтверждений — два человека из Златоуста, который стал очагом заражения.

Всего, по данным на утро 28 апреля, в регионе 432 заболевших. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Последние новости по коронавирусу на утро 28 апреля

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В больнице сейчас находятся 376 человек. 49 выздоровели, троих перевели в медицинские учреждения по месту прописки.

Скончались четверо: два пациента из Златоуста, один из Челябинска и один из Магнитогорска. У первых трех была онкология, а COVID-19 стал сопутствующим диагнозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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