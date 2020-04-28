Военные в Челябинской области, отправленные на карантин, получили результаты тестов на коронавирус
Военнослужащие 239-го танкового полка Чебаркуля, изолированные на карантин, не больны коронавирусом. Тесты, взятые у них ранее, оказались отрицательными. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Однако военные продолжат находиться на карантине под постоянным наблюдением медиков.
Напомним, на изоляцию служащих отправили после того, как один из них сообщил о контакте с родственником, зараженным коронавирусной инфекций.
По данным на 28 апреля в Челябинской области 432 заболевших коронавирусом, четверо из них скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU