Военные в Челябинской области, отправленные на карантин, получили результаты тестов на коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T10:11:31+03:00

Анализы на коронавирус у военных отрицательные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Военнослужащие 239-го танкового полка Чебаркуля, изолированные на карантин, не больны коронавирусом. Тесты, взятые у них ранее, оказались отрицательными. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Однако военные продолжат находиться на карантине под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, на изоляцию служащих отправили после того, как один из них сообщил о контакте с родственником, зараженным коронавирусной инфекций.

По данным на 28 апреля в Челябинской области 432 заболевших коронавирусом, четверо из них скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU