2020-04-29T14:27:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус подтвердили у сотрудников минздрава Челябинской области

Сколько человек болеют
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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COVID-19 подтвердили у четверых сотрудников минздраваCOVID-19 подтвердили у четверых сотрудников минздраваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Четверо сотрудников министерства здравоохранения подхватили COVID-19. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Сотрудники минздрава, как и врачи, на передовой, в опасности. Всех тестируем. На данный момент выявлено четверо заболевших. Трое из них в больницах, один — на домашнем лечении, — прокомментировал глава региона.

Уже отработан круг контактов и проведена дезинфекция помещений минздрава. Контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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