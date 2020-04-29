Коронавирус подтвердили у сотрудников минздрава Челябинской области
Четверо сотрудников министерства здравоохранения подхватили COVID-19. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Сотрудники минздрава, как и врачи, на передовой, в опасности. Всех тестируем. На данный момент выявлено четверо заболевших. Трое из них в больницах, один — на домашнем лечении, — прокомментировал глава региона.
Уже отработан круг контактов и проведена дезинфекция помещений минздрава. Контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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