Коронавирус в Челябинске, последние новости на 29 апреля 2020 года: первая смерть от COVID-19 и четверо зараженных в храме

За прошедшие сутки количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось на 19 человек.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 29 апреля:

В Челябинской области зарегистрировано 432 случая COVID-19.

Лечение проходит 376 человек.

Всего выписанных — 49.

Умерло — 4 человека.

В Магнитогорске скончался пациент с COVID-19. Первая смерть от коронавируса в городе металлургов стала четвертым летальным случаем в регионе. Однако, это пока единственный заболевший в области, умерший именно от коронавируса. Пациенту 51 год. У него были сахарный диабет и гипертония.

Еще трое, скончавшихся ранее, были раковыми больными. Медики связывают их смерть не с коронавирусом, а с онкологией.

В Златоусте из-за коронавируса закрыли на карантин еще одно больничное отделение. Напомним, ранее из-за вспышки инфекции в городе на изоляцию отправили хирургов горбольницы №1. На этот раз пострадали детские педиатры. Причина: на обследование для устройства в приют в детскую горбольницу попал ребенок, у которого подтвердили коронавирус.

У митрополита челябинского и миасского Григория тест на коронавирус показал отрицательный результат. У него обычная пневмония. Но у троих служителей Свято-Симеоновского кафедрального собора подтвердился коронавирус. Также COVID-19 выявлен у пресс-секретаря епархии.

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В Миассе возобновил работу отдел полиции «Южный», который закрыли на карантин на прошлой неделе. Там COVID-19 подтвердился у шести человек. Все сотрудники отдела полиции продолжают находиться на двухнедельном карантине. Им на замену отправили полицейских из отделов полиции Миасса и ГУ МВД по Челябинской области.

Военнослужащие 239-го танкового полка Чебаркуля, изолированные на карантин, получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Также на карантин закрылся расположенный в бывшем автомобильном училище центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. В ЦВО заверили: больных среди курсантов нет, это профилактика.

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Положительный результат на коронавирус пришел одному из медицинских работников эндокринологии ГКБ № 9 в Челябинске. Женщина сразу ушла на больничный и проходит лечение дома. С 24 апреля бессимптомным больным в Челябинской области разрешили лечиться по месту жительства. Болезнь не успела распространиться. У всех контактных — отрицательный результат.

В этой больнице лежат пациенты с коронавирусом, но в другом корпусе. Это значит, что вирус медицинский работник могла подхватить за пределами больницы.

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На площади перед железнодорожным вокзалом Челябинска появились палатки, где делают тесты на COVID-19 прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга. После этого им вручают предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Из-за режима самоизоляции горячую воду в Челябинской области начнут отключать не в середине мая, а только в конце.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 29 апреля 2020 года.

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