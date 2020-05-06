2020-05-06T07:34:55+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 6 мая 2020 года: ограничение въезда в город проверит прокуратура

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 6 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Из-за проверок ГИБДД на въездах в город вчера были пробки.Из-за проверок ГИБДД на въездах в город вчера были пробки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пожалуй, главной новостью минувших суток стало ограничение въезда в Челябинск для иногородних. На дорогах, ведущих в областной центр, дежурит ГИБДД. Полиция напоминает водителям о важности самоизоляции и ловит нарушителей 14-дневного карантина.

За минувшие сутки в Челябинск не пропустили порядка 800 машин. У водителей и пассажиров не было регистрации в областном центре. Тех, кто ехал транзитом, направили на объездные дороги. Тех, кто просто подался в Челябинск без важной цели, развернули домой.

Такое ужесточение мер вызвано осложнением ситуации по коронавирусу. Заболеваемость продолжает расти. На ранее утро 6 мая в Челябинской области подтверждены 828 случаев заражения COVID-19, в самом Челябинске — 211 случаев. Контроль усилен и за пешеходами. Однако смириться с этим готовы не все.

Лидер местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков подал жалобу в прокуратуру на ограничение въезда в Челябинск людей без прописки. Политик настаивает на том, что законных оснований у сотрудников ГИБДД на проведение таких операций не было.

— Проехать в столицу Южного Урала можно только «огородами». Полиция ввела «туннель», и все это спровоцировало небывалые пробки и сложности в движении для тех, кто сейчас продолжает работать, — говорит Щербаков.

Также политику претит идея масочного режима. На нее также он будет жаловаться в надзорное ведомство.

Напомним, со среды, 6 мая, в Челябинской области вводится масочный режим. Пока рекомендательный. После майский праздников его обещают сделать обязательным. Носить маски придется в любом общественном месте — в транспорте, в магазинах, в различных учреждениях. Как будут наказывать за отсутствие масок, пока не известно.

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Возможно, ограничения по въезду в город и введение масочного режима сегодня прокомментирует глава области Алексей Текслер.

Между тем, коронавирус продолжает распространяться по региону. В Златоусте диагноз подтвердился у трех фельдшеров скорой помощи. Болезнь у всех проходит без симптомов, медики дома — на карантине.

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На карантин также закрыли православный приход в селе Булзи неподалеку от Каслей. Четыре служительницы храма Покрова — матушка Феодосия и три послушницы — попали в больницу с COVID-19 и пневмонией. У всех сотрудников храма взяты анализы на ковид. Прихожан, посещавших церковь на Пасху и позже, также просят уйти на самоизоляцию. В Епархии подчеркнули, что эта вспышка коронавируса никак не связана с очагом заболевания в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, где несколько человек, включая журналистов, заразились во время Пасхального богослужения.

Таковы последние новости о коронавирусе на ранее утро 6 мая в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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