2020-05-17T09:00:30+03:00
Общество

Из-за ремонта путей в Челябинске изменили маршрут трамваев

Один пришлось отменить
Ирина ФАДЮШИНА
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Замена трамвайных путей продлится три дняЗамена трамвайных путей продлится три дняФото: Андрей АБРАМОВ
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На улице Российской начали менять изношенные трамвайные рельсы. Ремонт внес коррективы в работу электротранспорта.

— С 20:00 16 мая до 5:00 18 мая маршрут № 7 «Завод им. КолющенкоЧГРЭС» отменен, № 6 «ЧТЗ - Медгородок» пойдет по улице Горького, - сообщили в «ЧелябГЭТ».

Коронавирус — не помеха благоустройству в Челябинске. Так, перед праздниками возле Исторического музея сделали Красную площадь, покрасив тротуарную плитку. А на разделительной полосе по проспекту Ленина высадили липы. Не обходится и без скандалов. Накануне подрядчик вырубил деревья в районе ЮУрГУ. Законно ли? Главный архитектор города и замглавы по городской среде внезапно разошлись во мнениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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