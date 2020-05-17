Из-за ремонта путей в Челябинске изменили маршрут трамваев

17 Май 2020 2020-05-17T09:00:30+03:00

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На улице Российской начали менять изношенные трамвайные рельсы. Ремонт внес коррективы в работу электротранспорта.

— С 20:00 16 мая до 5:00 18 мая маршрут № 7 «Завод им. Колющенко – ЧГРЭС» отменен, № 6 «ЧТЗ - Медгородок» пойдет по улице Горького, - сообщили в «ЧелябГЭТ».

Коронавирус — не помеха благоустройству в Челябинске. Так, перед праздниками возле Исторического музея сделали Красную площадь, покрасив тротуарную плитку. А на разделительной полосе по проспекту Ленина высадили липы. Не обходится и без скандалов. Накануне подрядчик вырубил деревья в районе ЮУрГУ. Законно ли? Главный архитектор города и замглавы по городской среде внезапно разошлись во мнениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU