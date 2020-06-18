2020-06-17T20:46:54+03:00
Общество

Испытание карантином: сколько челябинских пар распалось во время самоизоляции

ЗАГСы озвучили статистику разводов
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Когда люди изолированы в четырех стенах, возникают конфликтыКогда люди изолированы в четырех стенах, возникают конфликтыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Еще зимой все смеялись над китайцами, которые, приняв первый удар эпидемии коронавируса, побежали разводиться. Парадокс психологи: выбирали вторую половинку на всю жизнь, а несколько месяцев карантина не выдержали.

Какие привычки останутся с нами после коронавируса, — рассказала бизнес-тренер Елена Золина

00:00
00:00

В Челябинской области режим самоизоляции был введен с 31 марта. Журналисты КП-Челябинск запросили статистику по разводам в областном госкомитете по делам ЗАГС. Цифры оказались в два, в то и в три раза ниже.

Так в марте развелись 1 197 (-161 к прошлому году), в апреле 446 (-941), в мае чуть больше: 682 (-581). Объективно снижение объясняют лишь тем, что прием заявлений был временно приостановлен. Разводили только тех, кто подал документы ранее. Мы конечно надеемся, что самоизоляция только скрепила южноуральские пары.

Сейчас ЗАГСы ведут прием только по предварительной записи. Так что отследить, есть ли наплыв желающих узаконить свое расставание, нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мешает муж, хочу выбросить кровать»: как моя квартира проходила испытание самоизоляцией в Челябинске

Опыт журналиста «Комсомолки» и немного прогнозов (мнение)

«У людей начинается депрессия и тревога»: как работает служба психологической помощи в Челябинске в режиме самоизоляции

Психологам приходится отговаривать горожан от отчаянных действий (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Быстрый интернет за городом: миф или реальность?
«Сердце разрывается»: хозяйка ищет украденного в Челябинске пса
Без выходных: крупные отделения «Почты России» изменили график в Челябинской области
Испытание карантином: сколько челябинских пар распалось во время самоизоляции
Беременной челябинке, застрявшей из-за коронавируса во Вьетнаме, помогли вернуться в Россию
Челябинцы смогут выбрать место для голосования
Текслер объяснил причины водного кризиса в Челябинской области
Погода в Челябинске на 18 июня 2020: в городе снова резко похолодает
Пришли к диалогу: челябинские экоактивисты отказались от идеи прийти к Текслеру в день голосования
Первый этап: в Челябинске начали принимать документы на выборы в Заксобрание
Коронавирус забрал сквер: в Челябинске отменили строительство парка на набережной
78-летняя находка: у челябинской плотины нашли немецкий снаряд
Райффайзенбанк: большинство россиян планируют крупные покупки в ближайшие полгода
Водитель грузовика, протаранивший пять машин на М-5 в Челябинской области, уже был виновником ДТП с пострадавшим
Все на обследование: минздрав Челябинской области рассказал о бесплатных тестах на коронавирус
Подведены итоги регионального конкурса на гранты «Агростартап»
Можно не знать Грету Тунберг: челябинская экоблоггер высказалась на тему экопросвещения
«Один в реанимации»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с грузовиком в Челябинской области
Алексей Текслер высказался о бюджете Челябинской области на 2021 год
Кооператив «УралЗайм» объявил новую дату собрания пайщиков
ВТБ выдал свыше 34 миллиардов рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Тренирую внука: южноуральский бодибилдер поддерживает форму в 68 лет