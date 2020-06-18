Испытание карантином: сколько челябинских пар распалось во время самоизоляции

18 Июнь 2020 2020-06-17T20:46:54+03:00

Когда люди изолированы в четырех стенах, возникают конфликты Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Еще зимой все смеялись над китайцами, которые, приняв первый удар эпидемии коронавируса, побежали разводиться. Парадокс психологи: выбирали вторую половинку на всю жизнь, а несколько месяцев карантина не выдержали.

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В Челябинской области режим самоизоляции был введен с 31 марта. Журналисты КП-Челябинск запросили статистику по разводам в областном госкомитете по делам ЗАГС. Цифры оказались в два, в то и в три раза ниже.

Так в марте развелись 1 197 (-161 к прошлому году), в апреле 446 (-941), в мае чуть больше: 682 (-581). Объективно снижение объясняют лишь тем, что прием заявлений был временно приостановлен. Разводили только тех, кто подал документы ранее. Мы конечно надеемся, что самоизоляция только скрепила южноуральские пары.

Сейчас ЗАГСы ведут прием только по предварительной записи. Так что отследить, есть ли наплыв желающих узаконить свое расставание, нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU