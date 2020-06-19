2020-06-19T09:02:59+03:00
Общество

«Мне некуда ее забрать»: в Челябинске нашли хозяина брошенной на вокзале собаки Хатико

Но ему ее уже не отдадут. Рассказываем, почему.
Ирина ФАДЮШИНА
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Боне около пяти лет. Фото: Светлана ЦипровскаяБоне около пяти лет. Фото: Светлана Ципровская
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Хатико — так в народе прозвали собаку, прожившую четыре месяца на автовокзале «Юность». Бегая от платформы к платформе, она вглядывалась в лица пассажиров — вдруг хозяин все-таки вернется.

История Бони — так зовут четвероногую — получила продолжение. Спустя некоторое время после первой публикации мы пообщались с волонтером Светланой Ципровской, которая и рассказала о верной собаке.

После публикаций с девушкой связался хозяин собаки. Он заявил, что хотел бы ее забрать, но не может.

— Если она к вам пойдет, то буду только рад, некуда мне сейчас ее забирать, — написал он.

Собака на автовокзале (слева) и в новом доме. Фото: Светлана Ципровская

Собака на автовокзале (слева) и в новом доме. Фото: Светлана Ципровская

Что за обстоятельства непреодолимой силы случились у человека, что он бросил верную собаку, история умалчивает. К счастью, эта история закончилась хорошо: у Бони теперь новая семья, которая ее уже не отдаст.

— Боню накупали, обработали от паразитов. Привыкает к новому дому. Устала очень сильно за это время, что скиталась. Отсыпается, — рассказала Светлана Ципровская. — Ведет себя прилично, воспитанно, не пакостит. В еде стала разборчива. Кашу с мясом кушает без аппетита, предпочитает телятину. Гулять ходят на поводке.

Новые хозяева придумали собаке новую кличку — Мотя.

Хозяин оставил собаку на автовокзале в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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