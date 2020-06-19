«Мне некуда ее забрать»: в Челябинске нашли хозяина брошенной на вокзале собаки Хатико
Хатико — так в народе прозвали собаку, прожившую четыре месяца на автовокзале «Юность». Бегая от платформы к платформе, она вглядывалась в лица пассажиров — вдруг хозяин все-таки вернется.
История Бони — так зовут четвероногую — получила продолжение. Спустя некоторое время после первой публикации мы пообщались с волонтером Светланой Ципровской, которая и рассказала о верной собаке.
После публикаций с девушкой связался хозяин собаки. Он заявил, что хотел бы ее забрать, но не может.
— Если она к вам пойдет, то буду только рад, некуда мне сейчас ее забирать, — написал он.
Собака на автовокзале (слева) и в новом доме. Фото: Светлана Ципровская
Что за обстоятельства непреодолимой силы случились у человека, что он бросил верную собаку, история умалчивает. К счастью, эта история закончилась хорошо: у Бони теперь новая семья, которая ее уже не отдаст.
— Боню накупали, обработали от паразитов. Привыкает к новому дому. Устала очень сильно за это время, что скиталась. Отсыпается, — рассказала Светлана Ципровская. — Ведет себя прилично, воспитанно, не пакостит. В еде стала разборчива. Кашу с мясом кушает без аппетита, предпочитает телятину. Гулять ходят на поводке.
Новые хозяева придумали собаке новую кличку — Мотя.
Хозяин оставил собаку на автовокзале в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU