Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке
С челябинца, застрелившего хаски на глазах у хозяйки, взяли обязательство о явке. Напомним, против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
— Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.
Стрелку грозит до трех лет колонии.
Хаски Арчи застрелили 27 июня, в карьере на Северо-Западе Челябинска. Расправу над животным засняла знакомая хозяйки собаки. На записи видно, как мужчина делает несколько выстрелов, после чего пес подает и умирает, истекая кровью.
Владелица хаски встретилась со стрелком после произошедшего, она еле сдерживала эмоции, поскольку питомец был ей как сын. С хозяйкой был мужчина, который требовал от охотника извинений и купить другого щенка.
Наказание для живодера потребовали также известные зоозащитники и политики.
В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..
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ИСТОЧНИК KP.RU