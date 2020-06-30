Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:59:30+03:00

Пока идет следствие, он будет находиться дома

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С челябинца, застрелившего хаски на глазах у хозяйки, взяли обязательство о явке. Напомним, против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

— Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

Стрелку грозит до трех лет колонии.

Хаски Арчи застрелили 27 июня, в карьере на Северо-Западе Челябинска. Расправу над животным засняла знакомая хозяйки собаки. На записи видно, как мужчина делает несколько выстрелов, после чего пес подает и умирает, истекая кровью.

Владелица хаски встретилась со стрелком после произошедшего, она еле сдерживала эмоции, поскольку питомец был ей как сын. С хозяйкой был мужчина, который требовал от охотника извинений и купить другого щенка.

Наказание для живодера потребовали также известные зоозащитники и политики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787545" frameborder="0"></iframe> В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..

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ИСТОЧНИК KP.RU