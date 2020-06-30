2020-06-30T13:59:30+03:00
Происшествия

Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке

Пока идет следствие, он будет находиться дома
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Стрелку грозит до трех лет тюрьмы. Фото: Иделия&Иджин/youtube.comСтрелку грозит до трех лет тюрьмы. Фото: Иделия&Иджин/youtube.com
Изменить размер текста:

С челябинца, застрелившего хаски на глазах у хозяйки, взяли обязательство о явке. Напомним, против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

— Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

Стрелку грозит до трех лет колонии.

Хаски Арчи застрелили 27 июня, в карьере на Северо-Западе Челябинска. Расправу над животным засняла знакомая хозяйки собаки. На записи видно, как мужчина делает несколько выстрелов, после чего пес подает и умирает, истекая кровью.

Владелица хаски встретилась со стрелком после произошедшего, она еле сдерживала эмоции, поскольку питомец был ей как сын. С хозяйкой был мужчина, который требовал от охотника извинений и купить другого щенка.

Наказание для живодера потребовали также известные зоозащитники и политики.

В Челябинске расстреляли Хаски. Хозяйка собаки встретилась с убийцей..

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Челябинской области, убившей мужа, чтобы спасти дочь-младенца, вынесли приговор
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
«Серые заборы разлетаются также»: молодой вице-мэр Челябинска прокомментировал ДТП с чугунным ограждением в центре
Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке
Грозился устроить взрыв: житель Челябинска попытался ограбить банк с зажигалкой
На Увильдах по поручению Текслера ломают заборы
Отделение реанимации детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса
Эхо карантина: продажа ТРК «Фокус» отражает ситуацию на этом рынке в целом
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
На Кировке в Челябинске установили новые скамейки и стильные бетонные клумбы
В Челябинске появится девять детсадов и одна школа