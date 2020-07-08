В Челябинске машина застряла в ограждении после столкновения с КАМАЗом
ДТП произошло в Челябинске вечером, 8 июля, на Свердловском тракте. По предварительным данным, столкнулись Chevrolet Lanos и КАМАЗ. Информации о пострадавших пока нет. На место уже выехал экипаж ГИБДД.
Напомним, в начале июня на дороге возле лакокрасочного завода оборудовали разделительное ограждение. Оно было сделано для того, чтобы предотвратить лобовые столкновения. Но до этого на этом участке уже происходили аварии. В ГИБДД заявили, что тросы предотвращают тяжелые последствия.
А в дневное время в Челябинске произошло столкновение иномарки с машиной скорой помощи. Пострадали несколько человек, среди которых оказалась беременная женщина. Момент аварии даже попал на камеры видеонаблюдения города.
Авария со скорой помощью в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU