2020-07-08T20:37:14+03:00
Общество

В Челябинске машина застряла в ограждении после столкновения с КАМАЗом

Иномарка буквально повисла на заборе задними колесами
Рустам ЯХИН
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Заграждение, которое установили недавно, уже испорчено из-за аварии. Фото; vk.com/Регион-74 | ЧелябинскЗаграждение, которое установили недавно, уже испорчено из-за аварии. Фото; vk.com/Регион-74 | Челябинск
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ДТП произошло в Челябинске вечером, 8 июля, на Свердловском тракте. По предварительным данным, столкнулись Chevrolet Lanos и КАМАЗ. Информации о пострадавших пока нет. На место уже выехал экипаж ГИБДД.

Напомним, в начале июня на дороге возле лакокрасочного завода оборудовали разделительное ограждение. Оно было сделано для того, чтобы предотвратить лобовые столкновения. Но до этого на этом участке уже происходили аварии. В ГИБДД заявили, что тросы предотвращают тяжелые последствия.

А в дневное время в Челябинске произошло столкновение иномарки с машиной скорой помощи. Пострадали несколько человек, среди которых оказалась беременная женщина. Момент аварии даже попал на камеры видеонаблюдения города.

Авария со скорой помощью в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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