2020-07-14T15:40:27+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 15 июля 2020 года: как на море, но скоро это закончится

Какой будет погода в Челябинске 15 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Городской пляж на Шершнях.Городской пляж на Шершнях.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Аномальная жара простоит на Южном Урале до конца этой недели, а потом все закончится. Довольно резко. В следующий понедельник, 20 июля, в Челябинске будет всего +27. А пока рассказываем, какой будет погода в Челябинске в среду, 15 июля.

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В ночь на среду, 15 июля, в Челябинске очень и очень тепло: +22 градуса. После полудня воздух прогреется еще больше: до +38 градусов. На небе есть белые облака, но они не спасают. Дождя в городе до субботы не ждите.

Ветер слабый, режим НМУ уже продлили до вечера четверга, 16 июля.

Пока спасаться приходиться только на городских пляжах.

Полный перечень пляжей Челябинска ищите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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