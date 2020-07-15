2020-07-15T19:27:43+03:00
Общество

В Челябинской области 5 раз горел лес возле озера Тургояк

Пришлось даже вводить особый противопожарный режим
Рустам ЯХИН
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Достаточной одной искры, чтобы вызвать пожар в лесу Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиДостаточной одной искры, чтобы вызвать пожар в лесу Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Пожары из-за аномальной жары в Челябинской области могут возникнуть по любым причинам. Особенно это сильно заметно в лесистых территориях. Достаточно одной искры, чтобы вызвать пожар, который распространится на несколько гектаров. Так, за сегодняшний день, 15 июля, сотрудники МЧС пять раз выезжали к лесу возле озера Тургояк. C последствиями пожара им приходилось разбираться на разных участках территории. К счастью, никто не пострадал. Но, чтобы не допустить ухудшения ситуации, в муниципалитете пришлось ввести особый противопожарный режим.

Напомним, что это уже не первый пожар, который возник в условиях аномальной жары за последние несколько дней. Ранее в Челябинске загорелся ангар с лесоматериалами. Во время тушения огня пожарные обнаружили 60 баллонов с пропаном и кислородом. Им пришлось в срочном порядке вытаскивать эти взрывоопасные предметы, чтобы ситуация не привела к печальным последствиям. А в Миассе, 14 июля, загорелся производственный цех на объездной дороге. Там пожарным пришлось бороться с огнем всю ночь. Всего на месте работали 40 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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