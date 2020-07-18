2020-07-18T14:07:37+03:00
Общество

Шел 11 день без воды: жители Копейска просятся в мэрию помыться

Последний раз воду привозили вчера
Ирина ФАДЮШИНА
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Воды нет ни горячей, ни холоднойВоды нет ни горячей, ни холоднойФото: Мария ЛЕНЦ
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Проблема водоснабжения в Копейске до сих пор не решена. В 35-градусную жару люди не могут принять душ, постирать одежу, помыть посуду. В редакцию КП-Челябинск обратился житель одного из домов по улицу Мусоргского Василий.

— Решений нет, ничего не делают! Воды нет вообще 11 дней. Горводоканал и администрация Копейска, вы работать будете? Пустите к вам тогда стираться и мыться? Вы, что народ гнобите в жару! — возмущается копейчанин Василий. — Подвоз был вчера, после трехразового разового обращения в Горводоканал.

Из-за аномальной жары настоящая драма с питьевой водой разыгралась в Копейске. Там местные власти утвердили такой же график с 14 июля, однако с первого же дня начались проблемы. Дело в том, что до некоторых микрорайонов вода попросту не доходила. Тогда горожане начали атаковать диспетчерскую Горводоканала, чтобы те направляли людям хотя бы водовозки. По словам чиновников, машины действительно ездят, вот только люди не получают никаких оповещений об их прибытии. Затем глава Копейска отменил график подачи воды, но по словам жителей, ситуация не изменилась.

Похожая ситуация в Еткульском районе. Там жителей возмутило, что воду подвезли в ассенизаторской машине. Мы разобрались, почему так произошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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