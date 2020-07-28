Под конец июля в центре Челябинска начали оформлять клумбы

28 Июль 2020 2020-07-28T14:02:11+03:00

Многолетники можно высаживать в любое время, но пустая земля не радует глаз Фото: Сергей ГРУШАКОВ

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С начала лета челябинцы возмущались, глядя на неухоженные клумбы на Алом поле, и вот в конце июля там, наконец, начали высаживать цветы.

— Еще бы под Новый год высадили, — шутят горожане.

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В администрации района задержку объяснили сложностью проекта и большой подготовительной работой почвы. Плюс планы скорректировала жара.

Пока клумба смотрится не очень презентабельноФото: Валентина ВАГАНОВА

— Там был достаточно сложный проект по многолетникам. По ходу проектирования делали мониторинг посадочного материала. Плюс на некоторое время приостанавливали работы, потому что стояла жара. В это время основной упор на земляные работы, меняли грунт на более питательный. Также авторский надзор завернул часть растений — не устроило качество, — прокомментировал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Между тем, у входа в парк со стороны улицы Красной начали сохнуть туи. Их высадили в прошлом году. Глава района объяснил, что это была инициатива одного из питомников — из бюджета не потратили ни копейки. Тогда специалисты предупреждали, что надо хотя бы сутки подержать саженцы в воде, но, похоже, этого не было сделано..

— Деревья не сгорели, не замерзли. Мы пытались их реанимировать, надеемся, что некоторые все же восстановятся, — отметил Виктор Ереклинцев.

Туи, высаженные в прошлом году, засохлиФото: Ирина ФАДЮШИНА

Возле этих туй растут саженцы ив, которые в мае высадил «тайный озеленитель» Сергей Елизаров. Отец троих детей захотел немного добавить зелени в сквер, и с детьми посадил здесь 20 саженцев. По словам Сергея, свои ивы семья не бросает, регулярно поливает, особенно — в жару. Иначе молодые деревья погибнут.

В Челябинске начали высаживать цветы после ослабления режима самоизоляции, но озеленение возле храма Александра Невского долгое время буксовало. Кроме того, за храмом выросла конопля. Мы узнали, представляет ли она интерес для наркоманов.

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ИСТОЧНИК KP.RU