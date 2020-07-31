Владельцу сгоревшей в Челябинске гостиницы, строящейся к саммитам ШОС и БРИКС, удастся избежать прокурорской проверки
Прокуратура не будет проверять сгоревшую гостиницу, которую строили к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом КП-Челябинск сообщили в региональном надзорном ведомстве.
— Если сравнивать с пожаром в здании регионального центра по шорт-треку, то там другая категория, не в рамках национального проекта, поэтому по возгоранию в гостинице проведет проверку МЧС, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.
В апреле 2019 года рядом с гостиницей горел конгресс-холл. Там тоже воспламенился утеплитель. Тогда прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил своим подчиненным проверить качество строительных материалов и дать оценку их соответствия данным видам работы. После проверки на застройщика завели административное дело за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).
Во время первой ревизии сотрудники Ростехндзора нашли ряд нарушении. Тогда застройщик отделался штрафом в 50 тыс. рублей и справлять ничего не стал.
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ИСТОЧНИК KP.RU