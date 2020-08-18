Следственный комитет завершил расследование дела экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева

Сейчас Евгений Тефтелев находится под домашним арестом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

— По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый, в группе со вторым участником преступной деятельности, получил взятку частями на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории города Челябинска, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе расследования было арестовано имущество Евгения Тефтелева на сумму более 60 млн. рублей.

— Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение, в связи с чем, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, — рассказал Владимир Шишков.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в начале августа суд продлил Тефтелеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще один фигурант дела — экс-глава управления капстроительства Евгений Пашков находится в СИЗО.

Что известно о деле Евгения Тефтелева

Мы собрали пять ответов на главные вопросы. Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок, — мнение юриста.

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