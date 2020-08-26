Штрафстоянку в Челябинске признали незаконной. Можно ли вернуть деньги?

На протяжении двух лет машины увозили на штрафстоянку у ЖК «Западный луч» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Штрафстоянка, куда увозили неправильно припаркованные автомобили, сама оказалась незаконной. Вот такая ирония судьбы! Оказалось, что разрешений на землю не было и теперь мэрия Челябинска намерена взыскать 2,5 млн — так сказать «неосновательное обогащение».

Горожане задаются вопросом: можно ли автомобилистам-нарушителям вернуть деньги? Так сказать, клин клином выбить. На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) обсудили этот вопрос с автоюристом Юрием Панченко.

— Дело в том, что деятельность организации — это одно. То, что она где-то у кого-то захватила землю — это один процесс. Что касается водителей, то эвакуация происходит в рамках договора между ГАИ и специализированной стоянки. То есть, ГАИ задерживает автомобиль, его грузят на эвакуатор и увозят на стоянку.

Возврат денег для водителя возможен только в том случае, если они докажут, что нарушения не было.

— Водителям возвращают деньги, если эвакуация была незаконной. Больше никаких поводов для возврата они не имеют, — подчеркнул Юрий Панченко.

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