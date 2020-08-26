Грибы пострадавшие собирали сами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Групповым отравлением обернулась тихая охота для трех челябинцев. Супруги и их 33-летняя дочь угодили на больничную койку после ужина с грибами-зонтиками. 63-летний глава семьи впал в кому. Об этом в среду, 26 августа, корреспонденту КП-Челябинск сообщили в городском управлении здравоохранения.

— Отравились трое взрослых: 63-летний мужчина, его 61-летняя супруга и их дочь, — рассказали в пресс-службе горздрава. — Ели грибы-зонтики, которые собирали сами. Скорую вызывали накануне вечером с разницей в две минуты — в 21:47 и 21:49 — на разные адреса.

Сильнее всего пострадал 63-летний глава семьи. Мужчина впал в токсическую кому, и в настоящее время находится в областной клинической больнице №3. Женщины госпитализированы в горбольницу №5. У 61-летней пенсионерки — галлюцинации и эйфория, у дочери — тошнота, рвота и эйфория.

Есть места, где собирать грибочки категорически не рекомендуется. О них в эксклюзивном интервью рассказал КП-Челябинск специалист по ландшафтному дизайну, кандидат биологических наук Кирилл Новокрещенов.

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