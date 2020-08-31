В Магнитогорске неадекватный мужчина кидался кирпичами с балкона

Нарушителя спокойствия задержали росгвардейцы. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Житель одного из домов по улице Жукова в Магнитогорске кидался кирпичами с третьего этажа. Один из них упал на припаркованную под окнами «Ниву». ЧП произошло 28 августа. Владелец авто обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поднялись в квартиру. Дверь открыл 30-летний молодой человек.

— Причину своего поступка гражданин объяснить не смог, вел себя неадекватно. На место была вызвана бригада скорой помощи, госпитализировавшая его в психоневрологическую больницу, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

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В минувшие выходные изрядно выпивший челябинец разбил окно в баре Doski, а затем в отделе полиции «Центральный», куда его доставили. Приключения завершились в больнице.

В центре Челябинска неприятные инциденты случаются довольно часто. В начале августа на Кировке произошла массовая драка, а в июле конфликт молодых людей и вовсе закончился стрельбой.

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