Авария произошла в полутора остановках от конечной. Фото: Регион-74 | Челябинск / Vk.com

Авария на улице Новороссийская в Ленинском районе Челябинска, где КамАЗ въехал в трамвай №18, произошла из-за невнимательности водителя. Такую предварительную версию в четверг, 3 сентября, озвучил главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов.

— Предварительно, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра. Дальше в причинах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД, — рассказал Евгений Талыпов. — Пострадавших нет. Пассажиров в салоне в момент столкновения практически не было. Во-первых, авария произошла в полутора остановках от конечной — между «Трубным институтом» и «Днепровской». Во-вторых, столкновение произошло не в час пик, а маршрут трамвая №18 — в дневное время не такой уж пассажироемкий.

Точное число людей, находящихся в момент ДТП в трамвае, в городском управлении транспорта не назвали. Движение электротранспорта в настоящее время восстановлено.

Аналогичная авария в Ленинском районе произошла в мае. Правда, тогда КАМАЗ столкнулся с трамваем возле завода металлоконструкций.

В марте на Копейском шоссе трамвай сошел с рельсов и заблокировал дорогу возле железнодорожных мостов.

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