Мужчина скончался в больнице. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Гибелью 69-летнего мужчины закончилось столкновение Geely Emgrand и KIA Rio в Агаповском районе. Он ехал за рублем корейской иномарки по главной дороге, но ему не уступил водитель китайской легковушки.

Авария произошла в пятницу, 11 сентября, на 20 километре дороги «Обход Магнитогорска» в Агаповском районе. Столкновение произошло в 9:05.

— 64-летний мужчина, управляя Geely Emgrand, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с KIA Rio, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. — 69-летний мужчин, находящийся за рулем KIA, от полученных травм скончался в больнице.

В Челябинске утром 11 сентября 27-летний челябинец на Nissan Qashqai устроил массовое ДТП на парковке. Он въехал в четыре припаркованные на улице Дзержинского в Ленинском районе машины. И сам же пострадал в этой аварии.

Накануне в ДТП c «перевертышем» в Челябинской области погибла 19-летняя девушка. Еще одна пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.

В ДТП под Челябинском погибли девушка и ее пассажир. Неопытная автомобилистка, которая водила всего полтора месяца, не справилась с управлением.

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