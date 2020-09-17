Число зараженных в Челябинской области продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса. Среди них — семь школьников, по требованию Роспортебнадзора в регионе на карантин закрыт один класс. С начала пандемии число заболевших достигло 15 225. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, озвучив суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

Возраст зараженных детей в ведомстве не уточнили. Из какого города или района Челябинской области эти школьники, на момент публикации тоже неизвестно.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— сенильная дегенерация головного мозга, гипертоническая болезнь — женщина, 81 год;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — женщина, 94 года;

— хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклероз — мужчина, 73 года;

— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 75 лет;

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — женщина, 82 года.

Больничные палаты при этом покинули 68 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 311 человека. Под присмотром врачей остаются 2900 зараженных.

Ранее Алексей Текслер продлил до 20 сентября в регионе режим повышенной готовности по коронавирусу. А Минздрав России заявил о начале поставок в регионы первых партий вакцины для профилактики COVID-19. Когда дозы прибудут на Южный Урал точно неизвестно, но в числе первых привиться смогут медработники. Хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых.

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