Поставить прививку от гриппа 27 сентября можно в Челябинске, Миассе и Бредах Фото: Валентина ВАГАНОВА

Южноуральцев снова приглашают на вакцинацию от гриппа. Публикуем адреса, где поставить прививку от гриппа в Челябинской области 27 сентября.

— Медицинские бригады ждут жителей старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт, — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Челябинск

ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход) 10:00 — 18:00,

ТРК «Радуга» (ул. Российская, 194, 2 этаж, у эскалатора) 10:00 — 16:00,

ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Меридиана, затем направо) 10:00 — 16:00,

Досуговый центр «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16, 1 этаж) 09:30 — 15:00.

Челябинская область

Бреды: рынок на улице Торговой 10:00 — 14:00,

Миасс: ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65) 11:00 — 16:00.

Перед прививкой врачи проводят осмотр и консультацию.

Отметим, что если вы ставили прививку в прошлом году, в этом она уже не поможет, так как рассчитана на поражение старой армии вирусов. В августе на Южный Урал привезли обновленную вакцину, в которую включили новые штаммы гриппа. Если вы не успеете в эти выходные, не расстраивайтесь — вакцинация продлится до 1 декабря. О том, как формируется иммунитете, читайте в нашем материале. А еще мы собрали полезные советы, как подготовиться к сезону простуд и избежать опасных осложнений.

В этом сезоне риск заболеть гриппом и ОРВИ будет меньше. Губернатор Алексей Текслер порекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленку. Рассказываем, кто будет работать из дома.

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