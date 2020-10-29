Генпрокуратура поддержит полный запрет на застройку в челябинском бору

В случае вырубки планировалось расширить территорию бора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Генпрокуратура поддержит предложения челябинского отделения ОНФ, среди которых — запрет на застройку челябинского бора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил политолог Александр Подопригора. По его словам, вчера было принято решение о прямом взаимодействии Генпрокуратуры и регионального ОНФ по актуальным экологическим вопросам.

— Замгенпрокурора Игорь Ткачев рекомендовал областному минэкологии прекратить судиться с горожанами по поводу строительства больницы в бору и найти, вместе с общественностью, другое решение в интересах всего населения города — с учетом того, что сохранение бора нужно всем челябинцам, в особенности детям, — сообщает телеграм-канал Александр Подопригора.

В ближайшее время ОНФ направит свои предложения в Генпрокуратуру. Помимо бора, общественников интересует создание Зеленого щита Челябинска, проведение инвентаризации лесов, модернизация очистных сооружений Миасса и т.д.

Напомним, депутаты приняли решение на вырубку части челябинского бора, чтобы построить там хирургический корпус детской больницы. Однако такое решение не понравилось общественности, и они смогли обжаловать его в апелляционном суде Санкт-Петербурга. Отмечается, что в случае вырубки части бора, к нему присоединится другая часть леса, что фактически расширит площадь охраняемой территории. Общественники разделились на два лагеря: спасти лес или детей?

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