Спасти детей или лес? Как отреагировали общественники и чиновники на решение суда по изменению границ бора ради больницы

Часть леса хотят вырубить для строительства корпуса детской больницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Челябинского областного суда об изменении границ городского бора ради строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Эта новость снова вызвала бурные споры по уже казалось бы решенному вопросу. Одни убеждены, что нужно сохранять лес, а другие считают, что новый корпус спасет жизни многим детям.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков считает, что границы бора нужно поменять, ведь по новым документам к нему присоединялись 60 га территории.

— Нас решение апелляционного суда не устраивает, мы будем рекомендовать Заксобранию подавать на кассацию, — сообщил радио «Комсомольская правда-Челябинск» Виталий Безруков. — Мы считаем, что границы бора должны быть увеличены на 60 га, которые планировались. Областной суд мы выиграли, благодаря кассации есть все шансы оставить решение облсуда в силе. Будет очень странно выглядеть: сначала мы расширяем бор, потом сокращаем. Не присоединенная территория попадает под опасность застройки.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова тоже возмущена решением питерского суда. По ее словам, дети лишатся возможности получить высококачественную медицинскую помощь, за которой сейчас приходится ездить в столицу.

— Никто не хотел скандалить с активистами и залезать в этот бор, но больница стоит там, — рассказала Евгения Майорова. — Если бы возводилась новая больница, ее могли бы построить в другом месте, но речь идет о корпусе — он не самостоятельный, может быть только в составе. Сейчас детям не делают те операции, которые могли бы делать — приходится ездить в Питер или в Москву.

Однако есть и те, кто удовлетворен решением суда оставить все так, как есть. Одна из них — депутат Заксобрания Ольга Мухаметьярова. Она считает, что закон не позволит рубить бор для строительства нового корпуса.

— В итоге победят общественники, — заявила Ольга Мухаметьярова. — Вопросы строительства все еще решаются за счет нанесения ущерба окружающей среде. Экологическая система, которая формировалась миллионы лет, сейчас уничтожается катастрофически быстро.

По словам депутата, законодательство России ориентировано на то, чтобы сначала давать оценку значимости участка как природоохранного объекта, а уже потом решать, застраивать его или нет.

— Минэкологии показывает свою некомпетентность, выступает в интересах застройщика, — добавила Мухаметьярова. — Они должны оставить границы, которые есть, и решить вопрос о присоединении Монахов. Политика государства звучит так: площади лесов сохранить и приумножить.

Напомним, что в декабре прошлого года депутаты приняли решение об изменении границ бора, чтобы построить новый корпус детской больницы. Общественников возмутила такая идея, и они подали заявление в областной суд, чтобы не допустить вырубки. Однако облсуд встал на сторону депутатов, и тогда активисты обратились в Санкт-Петербург, где их требования удовлетворили.

Согласно новым границам, к бору могли присоединиться новые территории — Монахи и часть поймы Миасса.

При этом в Челябинске строится инфекционная больница. Для нее в коротки сроки нашли территорию, да и сам процесс идет весьма стремительно. Объект обещают сдать к декабрю этого года.

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