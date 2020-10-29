Почему челябинцев с ОРВИ не тестируют на коронавирус и не отправляют на КТ

Направление на бесплатный анализ ПЦР не Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Симптомы ОРВИ и коронавируса очень схожи, поэтому при недомогании многие начинают опасаться: а не ковид ли? Челябинцы часто жалуются, что врач не дает направление на анализ по коронавирусу. А героине нашего недавнего материала Виктории отказали даже с направлением.

А ведь ковид может протекать и бессимптомно. Почему не тестируют каждого обратившегося в больницу?

— Пока мы ограничены возможностями лабораторий. Мы назначаем мазки населению, когда подозреваем, что речь идет о коронавирусной инфекции. Главное взять мазок у тех, кто выписывается и тех, кто «заходит» в заболевание, — рассказал КП-Челябинск замминистра здравоохранения Евгений Ванин.

Сдать анализ можно платно, мы рассказывали сколько это стоит. Однако частные клиники предупреждают: с температурой не приходите. Недавно минздрав выпустил памятку, что делать, если вы получили положительный результат, сдавая анализ платно. Как отметил Евгений Ванин, обращения от таких пациентов поступают и это очень помогает системе здравоохранения.

Сейчас сдать анализ на коронавирус можно в нескольких лабораториях. Челябинцы отмечают, что больших очередей нет.

А вот с компьютерной томографией ситуация сложнее. Даже в частных клиниках все расписано чуть ли не на месяц вперед. Да и процедура не дешевая.

— КТ — метод с высокой лучевой нагрузкой. В первые дни заболевания изменений в легких не будет, — предупреждает главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

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