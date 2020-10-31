Росздравнадзор проверит челябинскую больницу, где взорвалась кислородная станция

На базе ГКБ№2 был открыт ковидный госпиталь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Росздравнадзор проверит работу челябинской ГКБ№2, где сегодня, 31 октября, взорвался большой баллон на кислородной станции. Такое поручение ведомству дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведет проверку ГКБ 2, где произошел взрыв кислородного баллона. По предварительным данным пострадавших среди пациентов нет, — сообщается на сайте федерального ведомства.

Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Из ковидной больницы пришлось эвакуировать 158 пациентов и 40 человек персонала. Пострадало здание учреждения, общежития ЮУрГУ и девятиэтажный дом.

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