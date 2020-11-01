Жильцам пострадавших во время взрыва квартир раздают продукты

Жильцы возвращаются на осмотр квартир и получают продуктовые наборы. Фото: пресс-служба мэрии.

Жильцы пострадавшей во время взрыва высотки отказались заселяться в маневренный фонд, который выделили город. Все нашли пристанище у друзей и родных. Тем не менее органы соцзащиты решили поддержать семьи продуктами и предметами, необходимыми для гигиены. Наборы начали раздавать параллельно с осмотром пострадавших квартир, сообщает пресс-служба мэрии.

Многие квартиры сейчас непригодны для жилья — они залиты водой, в доме отключена вода и электричество. Однако около десяти семей, где разрушения минимальны, смогут вернуться к себе домой уже сегодня.

— Тем, кто останется дома, а это порядка десяти квартир, пообещали подключить электричество. Разрешение на это уже получено, — говорят в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие дома будут отремонтированы за счет городского бюджета, также жильцы получат компенсацию за испорченные вещи по линии соцзащиты.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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