«Все и так под контролем»: Алексей Текслер распустил оперштаб, созданный для устранения последствий взрыва в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер убедился лично, что все под контролем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что последствия взрыва в ГКБ № 2 больше не будут обсуждать в режиме оперштаба. Утром 1 ноября глава региона еще раз побывал на месте взрыва и пришел к выводу, что вся необходимая работа уже организована.

— С утра я сам встречался с жителями. В целом все организовано, все под контролем. Жители знают и понимают, к кому обращаться. Создан общий чат жильцов дома, где люди могут общаться. Уже к вечеру смогут вернуться домой жильцы не пострадавших от взрыва квартир, если, конечно, будет организована электробезопасность. Также решаем вопрос по трех пострадавшим при взрыве частным машинам. Если ущерб не оплатит страховая компания, мы поможем, — заверил Алексей Текслер.

Поздно вечером 31 октября в больнице был восстановлен тепловой контур и подано отопление. Большую помощь спасателям оказали студенческие отряды — они закрывали щитами выбитые окна, чтобы здание клиники не разморозилось. На данный момент продолжается поквартирный обход жилого дома, составляются акты о размере ущерба. Кроме того, владельцам пострадавших квартир выдают продуктовые наборы. В воскресенье и в клинике, и в пострадавшем от взрыва жилом доме начнут вставлять новые окна.

Пострадавшая территория охраняется сотрудниками полиции и Росгвардии.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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