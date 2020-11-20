Уже на следующей неделе мобильный комплекс примет первых пациентов. Фото: Наталья Котова / Instagram.com

В Челябинске на следующей неделе начнется работать передвижной флюорограф-маммограф. Его приобрели за счет городского бюджета, чтобы усилить работу по ранней диагностике пневмонии и рака молочной железы. Об этом мэр Наталья Котова в пятницу, 20 ноября, сообщила в своем аккаунте в Instagram.

— Понимаю, как важна своевременная и качественная диагностика заболеваний, — написала Наталья Котова. — Мы приняли решение приобрести из средств городского бюджета передвижной флюорограф-маммограф.

Стоимость мобильного комплекса глава Челябинска не уточнила.

Работать он начнет уже на следующей неделе. Будет колесить по новым микрорайонам Челябинска и принимать пациентов в поселковых офисах врачей общей практики, не имеющих рентгенологического оборудования.

— Челябинцам достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства и записаться на тот день, когда мобильный комплекс приедет в их микрорайон, — уточнила Наталья Котова. — В функционале автомобиля — флюорограф и маммограф.

Работать мобильный комплекс будет бесплатно по полису ОМС. График движения будет размещаться в группах «Городского центра общественного здоровья» в Instagram и ВКонтакте.

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