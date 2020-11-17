База долечивания необходимы в особенности тем, кто в лечении COVID-19 прошел через реанимационные отделения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области создали трехступенчатую систему ведения пациентов с коронавирусом. Сначала пациент попадает на основную базу, затем — на долечивание, и уже после клинического и лабораторного улучшения человека направляют либо на базу реабилитации, либо выписывают.

24 БАЗЫ ДЛЯ ДОЛЕЧИВАНИЯ

— В регионе развернуто 7092 койки на 28 медицинских базах, где мы проводим лечение, — озвучил цифры министра здравоохранения региона Юрий Семенов на онлайн-конференции в «АиФ». — Еще 2130 коек — на 24 базах долечивания, и 85 коек на трех базах реабилитации. Все организовано таким образом, что рядом с основной базой у нас всегда есть база долечивания. Она необходима в особенности тем, кто в лечении COVID-19 прошел через реанимационные отделения.

Долечиванием людей занимаются врачи разного профиля. Все они, по словам министра здравоохранения, прошли соответствующее обучение и допущены до работы с коронавирусными пациентами.

— Когда пациент переводится со специализированного отделения из основной базы, где он осмотрен инфекционистом, пульмонологом и терапевтом, в его выписке прописаны основные рекомендации по лечению, которое необходимо продолжить, — продолжает Юрий Семенов. — Пациентов на этом этапе ведут врачи разных профилей, но на каждой базе долечивания есть консультанты, наиболее подготовленные и разбирающиеся в этом вопросе. В частности, инфекционисты, пульмонологи и терапевты. При этом врачей на базах долечивания достаточно.

«ДОМАШНИЕ» ПОД КОНТРОЛЕМ

Коек, как отметил глава регионального Минздрава, тоже — 15% на сегодняшний день свободны. Но долечиваться от коронавируса могут отправить и домой. Это возможно, как объяснила главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Ревель-Муроз, если пациент молодой, у него нет сопутствующей патологии, и он может изолироваться от людей до полного выздоровления.

— Обязательно при выписке из стационара такой пациент должен находиться под ежедневным медицинским наблюдением, — добавил главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов. — Оно может быть очное и дистанционное, если ПЦР на COVID-19 у пациента положительный.

Вести такого пациента, как объяснил Владимир Антонов, возможно по телефону или методами телемедицины, которой мы сейчас достаточно активно пользуемся.

— Также есть четкие критерии, согласно приказам Минздрава РФ и местным документам, кого мы можем переводить именно на базу по долечиванию, — продолжает Наталья Ревель-Муроз. — Это должны быть пациенты с достигнутой положительной динамикой на основной ковидной базе: нет тяжелых патологий в стадии декомпенсации (когда проявления болезни имеют максимально негативные картины. — Прим. автора), температура не выше 37,5, нет зависимости от кислорода и выраженной одышки.

МУЛЬТИБРИГАДЫ

На базе долечивания продолжается лечение. Затем человека могут перевести на базу реабилитации. Как проходит программа восстановления рассказал заместитель главного врача по медицинской части Челябинского областного центра реабилитации Сергей Четин. Говорит, что к ним попадают люди разных возрастов, которые тоже проходят определенный отбор.

— Смотрим, насколько человек подлежит реабилитации, потому нагрузка на сердечнососудистую систему здесь присутствует, — объяснил Сергей Четин. — Сначала начинаем проводить щадящую реабилитацию, потом подключаются физиотерапевт и врачи ЛФК. Программу подбираем каждому пациенту индивидуально, согласно его сопутствующим заболеваниям, а не только опираясь на перенесенную им коронавирусную инфекцию.

К работе с перенесшим CОVID-19 человеком подключается множество специалистов — мультидисциплинарная бригада. Они и занимаются восстановлением организма со всех сторон. В среднем реабилитация длится 14 дней.

— По нашей практике, этого достаточно, но это не говорит о том, что пациент здесь выйдет на 100% здоровый, — добавил Сергей Четин. — Мы не волшебники, от человека тоже много чего зависит. Выходя из нашего учреждения, пациент и дальше продолжает заниматься своим здоровьем.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия минсоца и минкульта, в том числе в столице Южного Урала из-за коронавируса отменили новогоднюю елку главы города. И опасения властей выглядят логичными: зараженных COVID-19 с каждым днем становится все больше, их число с начала пандемии перевалило за 23 тысячи человек.

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