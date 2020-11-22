В новой инфекционке под Челябинском устранили последствия потопа в «красной зоне»

Часть пациентов перевели из «зоны затопления» в другие палаты. Фото: gubernator74.ru

В Минздраве отчитались об устранении причины и последствий ЧП в «красной зоне» новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Напомним, сегодня ночью палаты, где лежали ковидные больные, начало затапливать.

— Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Врачи заверили: сбоев в процессе лечения не случилось. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме.

— Ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои, которые в данном случае были оперативно устранены, — отмечают в Минздраве.

Именно поэтому, уточняют чиновники, новый инфекционный центр начали заполнять пациентами постепенно.

Напомним, инфекционный центр в Малой Сосновке был открыт 11 ноября. Его построили в рекордные сроки – за 74 дня. Максимальное число мест на случай ЧС составляет 482 койки, в том числе 54 реанимационных.

Стройка века обошлась региональной казне в 1 млрд 950 мон рублей. Еще 550 млн рублей потратили на медоборудование. Там будут спасать тяжелых пациентов. В планах строительство еще трех корпусов. Для удобства родственников пациентов, а также медперсонала до больницы запустили маршрутку. Публикуем расписание.

Ранее мы рассказывали, кто стал руководителем новой больницы и как укомплектован штат.

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