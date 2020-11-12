Инфекционный центр построили за 72 дня. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской области

В Малой Сосновке открылся большой ковидный госпиталь. 12 ноября он примет пациентов. Их родственники уже задумываются над тем, как добраться до новой инфекционной больницы под Челябинском. Публикуем полное расписание и номера маршрутов.

— До новой инфекционной больницы начал курсировать микроавтобус №201к. Он отправляется с автостанции «Южная». Ежедневно предусмотрено 11 рейсов в прямом и обратном направлении. Первый из Челябинска — в 7:30, последний — в 19:00, — сообщают в Миндортрансе Челябинской области.

Перевозить пассажиров будет ООО «Автотранс+». Все вопросы по маршруту по следующим телефонам: 8 (351) 236-02-36, 737-90-48, 737-92-28.

no_title. Фото: официальный новостной ресурс Миндортранса Челябинской области

Новый инфекционный центр открылся в Малой Сосновке вчера, 11 ноября 2020 года. А уже сегодня здесь принимают пациентов. Мощности больницы в эпидемию — 482 койки. Базовая загрузка — 100 коек. Ранее мы писали, что здесь будут спасать тяжелых пациентов. В планах строительство еще трех корпусов.

Больница так впечатлила первого заместителя министра здравоохранения РФ Игоря Каграманяна, что проект решили распространить по всей стране.

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