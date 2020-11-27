В центре Челябинска начали устанавливать новогоднюю елку

На площади Революции начали устанавливать елку
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В Челябинске приступили к возведению ледового городка. Для начала на площади Революции поставили каркас елки и начали строить горку.
Напомним, челябинцы выбрали космическую тему для ледового городка. Так в центре города появится голова Юрия Гагарина, инопланетяне, Снегурочка на спутнике и други скульптуры. Работы должны закончить в двадцатых числах декабря.
Рабочий приступили к строительству горки
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Кстати, к празднику у публичной библиотеки поставили фонари в виде гигантских настольных ламп, а на пешеходной Кировке установили музыкальный туннель.
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