Два бара в центре Челябинска оштрафовали за кальяны и дискотеку

На нарушение постановления губернатора предусмотрено наказание вплоть до закрытия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске за нарушение постановления Текслера оштрафовали бар Bunny Burrow на улице Свободы и JB (он же «Джеймс Батлер») на Кировке. По решению Центрального райсуда, им придется заплатить по 30 тыс. рублей. В Bunny Burrow курили кальяны, а в JB была дискотека.

Нарушения нашли в ходе рейда.

— В отношении юридических лиц составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что губернатор Алексей Текслер поручил усилить в Челябинской области контроль за соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер в транспорте, заведениях общепита и других общественных местах.

Так ранее закрыли на месяц приостановили работу ресторана «Птичка» на улице Труда. Попал под раздачу и джентльмен-клуб «Мажор» в здании с красными окнами на Кировке. А в минувшие выходные разразился скандал вокруг депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева, которого застали в ночном клубе на улице Пушкина.

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