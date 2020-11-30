Фото: Аэропорт Курган/vk.com

В Зауралье началось голосование «Назови аэропорт Кургана». Варианты предлагали жители. Из 80 имен комиссия, куда вошли чиновники, общественники и представители аэропорта, выбрали десять номинантов.

— Шорт-лист из 10 имен был сформирован по итогам поступивших предложений с учетом требований федерального законодательства, которое запрещает присваивать аэропортам имена ныне живущих людей, — рассказали в общественной палате.

Публикуем список, выставленный на голосование:

Яков Витебский — советский ученый-медик, хирург, новатор в области полостной хирургии желудочно-кишечного тракта;

Юрий Гагарин — первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза;

Сергей Грицевец — советский летчик-ас истребительной авиации 1930-х годов, майор, дважды Герой Советского Союза;

Кирилл Евстигнеев — летчик-истребитель, ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации;

Ермак Тимофеевич — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства;

Гавриил Илизаров — хирург-ортопед, академик РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии;

Григорий Кравченко — генерал-лейтенант авиации, летчик-ас, первый дважды Герой Советского Союза;

Терентий Мальцев — селекционер и новатор сельского хозяйства СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии;

Тимофей Невежин — основатель города Кургана;

Анатолий Чернявский — советский летчик, командир Курганского объединенного авиационного отряда Гражданской авиации в 1966-1983 годов, пилот 1-го класса, заслуженный пилот СССР, первый директор аэропорта города Кургана.

Проголосовать можно на сайте общественной палаты Курганской области до 20 декабря.

Пока лидируют Чернявский (31%), Илизаров (24,6%) и Невежин (17,6%).

Напомним, два года назад выбирали имя для аэропорта в соседнем Челябинске. Воздушную гавань назвали в честь физика-ядерщика Игоря Курчатова, а недавно в новом здании аэровокзала появились тематические граффити. Не обошлось и без конфуза. Буквы «Игорь Курчатов» начали монтировать постепенно. В первый день сделали только «Игорь». Свежие фотографии тут же стали мемом в соцсетях. Кто-то вспомнил Игоря Николаева, кто-то популярную шутку из шоу «Уральских пельменей»: «Иигоорь!».

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