В Магнитогорске от коронавируса умерла мать осужденного экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Тефтелеву назначили наказание в виде трех лет колонии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мать бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева скончалась на 91 году жизни. Об этом сообщает сайт verstov.info. У нее был диагностирован коронавирус, поэтому осужденному экс-градоначальнику не разрешили попрощаться с ней. Организация похорон легла на плечи его сына. В прошлом году у Тефтелева умерла жена.

Напомним, в конце октября Тефтелева приговорили к трем годам лишения свободы, а также штрафу в 37,5 млн рублей. Такое наказание ему назначили за взятку, которую он вымогал вместе с бывшим начальником управления капстроительства администрации Челябинска Пашковым. После оглашения приговора ФСБ опубликовала видео обысков в квартире Тефтелева в декабре прошлого года. На днях эти пятикомнатные апартаменты выставили на продажу.

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