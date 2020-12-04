Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области фиксируют ежедневно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 305 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — четверо детей. С начала пандемии число заболевших достигло 27 847. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 13 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались восемь пациентов. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Непосредственно от коронавируса, как уточнили в Минздраве, скончались три женщины (им было 45, 86 и 95 лет) и пять мужчин (самому молодому из них было 70 лет, троим — 72 года, самому возрастному — 75 лет).

К смерти остальных пациентов с коронавирусом привели хронические заболевания. Так, у 74-летнего пенсионера была хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность, у 80-летнего —хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, у 90-летнего — острый инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь. К смерти 54-летней пациентки привели острый инфаркт миокарда, шок, 67-летней — хронический обструктивный бронхит, гипертоническая болезнь.

Больничные палаты при этом покинули 206 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 17 628 человек. Под присмотром врачей остаются 9 247 зараженных.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря, а барам и ресторанам запретили проводить корпоративы.

Зараженных в регионе становится все больше, и врачи чаще наблюдают внелегочные проявления коварной инфекции. Специалисты рассказали, по каким органам и системам бьет коронавирус (спойлер: практически по всем).

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