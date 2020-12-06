«Как на концерте Макса Коржа»: новый каток в челябинском парке Терешковой собрал длиннющую очередь

О социальной дистанции люди забыли напрочь Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Новый каток в челябинском парке Терешковой работает второй день и уже успел собрать толпу желающих. Наш корреспондент хотела покататься на коньках и опробовать лед, но застряла в длиннющей очереди, которая начинается задолго до входа в парк.

— Ничего не двигается, уже перекупы появились, которые перепродают билеты. Правда, я не поняла, по какой цене. Говорят, на входе в кабинку, где прокат коньков, девушке стало плохо, она в обморок упала. В общем, очередь, как на концерт Макса Коржа, — рассказала с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Очередь начинается еще до входа в парк Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Некоторые посетители начали жаловаться, что раньше каток был лучше: пусть не такой крутой, зато ждать не надо было так долго. В шутку доносятся просьбы «открыть вторую кассу», а о соблюдении социальной дистанции все напрочь позабыли. Будем надеяться, что коронавирус здесь временно не работает, как на концерте «Би-2». А если вдруг кто-то заболеет, то к Новому году уже оправится и сможет подработать Дедом Морозом с антителами.

Наш корреспондент не выдержала такой длинной очереди и решила покататься в другое время. Кстати, если у вас есть свои коньки, то совсем не обязательно торчать в толпе, билет можно приобрести заранее онлайн. А расписание можно посмотреть здесь.

Жаль, что коллективное желание покататься на коньках не гарантирует коллективный иммунитет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Напомним, каток в парке Терешковой открыли 5 декабря, одними из первых на лед вышли губернатор Алексей Текслер и актер Станислав Ярушин. Каток является уникальным для Челябинска и будет работать даже в марте.

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