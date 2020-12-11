Число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии подбирается к 30 тысячам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 298 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — шестеро детей. С начала пандемии число заболевших достигло 29 649. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Непосредственно от коронавируса, как уточнили в Минздраве, скончались четыре женщины (им было 55, 65, 74, 76 лет) и шесть мужчин (62, 68, 76, 89 и двоим по 80 лет).

К смерти остальных пациентов с коронавирусом привели хронические заболевания. Так, у 69-летнего пенсионера был сахарный диабет, гипертоническая болезнь, у 59-летнего — сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность, у 50-летнего — хронический пиелонефрит и гипертоническая болезнь. К смерти 60-летней пациентки привели сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность, 72-летней — сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Больничные палаты при этом покинули 123 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 19 130 человек. Под присмотром врачей остаются 9 751 зараженных.

В Челябинской области полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Первую тысячу доз «Спутник V» ставят по желанию не только медработникам. Все бы ничего, но главному эпидемиологу минздрава Челябинской области Александру Выгоняйлову прививки не хватило.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря, а барам и ресторанам запретили проводить корпоративы.

Зараженных в регионе становится все больше, и врачи чаще наблюдают внелегочные проявления коварной инфекции. Специалисты рассказали, по каким органам и системам бьет коронавирус.

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